В России начнут пропагандировать здоровый образ жизни при помощи фильмов и сериалов

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о переговорах Минздрава с Минкультом по вопросу создания совместных сериалов и фильмов. Ведомства планируют продвигать среди населения России идею здорового образа жизни через кинематограф.



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Сковрцова также отметила вклад социальных сетей и СМИ в формирование общественного мнения, поэтому глава Минздрава допустила сотрудничество с операторами социальных сетей.