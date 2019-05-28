Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о переговорах Минздрава с Минкультом по вопросу создания совместных сериалов и фильмов. Ведомства планируют продвигать среди населения России идею здорового образа жизни через кинематограф.
Сковрцова также отметила вклад социальных сетей и СМИ в формирование общественного мнения, поэтому глава Минздрава допустила сотрудничество с операторами социальных сетей.
Освободить украинских моряков можно было бы в качестве жеста доброй воли, но Украина этому не способствует, полагает эксперт Анатолий Салуцкий.
Социологи ВЦИОМ пришли к выводу, что рейтинг доверия президенту Путину снизился до исторического минимума - меньше рейтинга еще не было.
Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил о крупнейшем падении доверия к президенту России Владимиру Путину.
Когда окончательно закончится война в Сирии? Верно ли, что в Сирии сейчас в значительной мере решаются судьбы всего человечества? Остались ли еще шансы у концепции арабского единства? На эти вопросы "Правды.Ру" ответил председатель комитета по финансовому законодательству парламента Сирии, лидер Сирийской коммунистической партии Аммар Багдаш.