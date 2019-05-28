Содержание молока, безопасные стабилизаторы и другие советы Роскачества по выбору мороженого

В преддверии летнего сезона в Роскачестве разработали рекомендации по выбору мороженого.



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Об этом говорится на официальном сайте организации.

При выборе любого без исключения продукта, напоминают специалисты, в первую очередь необходимо обращать внимание на его этикетку. В основу мороженого закладывают молоко или же сливки, а также натуральные ароматизаторы и стабилизаторы, яйца и сливочное масло. Молока, предупреждают в Роскачестве, в мороженом должно быть не менее 40%. Если же на этикетке написано, что в состав изделия входит пальмовое масло, то это лишь молокосодержащий продукт, указывают специалисты. Такое мороженое должно стоить дешевле.

Выбрать сегодня мороженое без стабилизаторов невозможно, считают эксперты. Дело в том, что они помогают продукты держать свою форму. Но существуют и безопасные для здоровья загустители и стабилизаторы, уведомляют специалисты. К таковым, например, относятся Е401, Е407, Е410, Е412, Е415, Е417, Е440, Е460, Е466, Е1404 и Е1450.

Качественное мороженое, указывают в Роскачестве, имеет равномерный цвет. Белый налет на шоколадной глазури, предупреждают в организации, может свидетельствовать о низком уровне качества продукта. Если же мороженое покрыто кристалликами льда, то это означает, что оно прошло повторную заморозку. Если же мороженое деформированное, то это говорит о нарушенном режиме хранения или же истекшем сроке годности.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Роскачество рассказало, как выбрать "правильные" пельмени.

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