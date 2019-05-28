В РФ ввели новые правила обязательного медицинского страхования

Министерство здравоохранения РФ издало новый приказ, по которому в России обновят правила обязательного медицинского страхования. В указе утверждается, что сотрудники поликлиник должны усилить профилактическое направление.



Россияне смогут получить новый полис ОМС до 1 ноября / Новости от 26.10.2018 10:46

Минздрав обозначил провести в течение двух лет профилактический осмотр и диспансеризацию всех жителей России, чтобы разделить их на "группы здоровья". Россияне с хроническими заболеваниями будут выделены в отдельную категорию, которым будет предписан постоянный контроль врача. Им будет необходимо проходить медицинское обследование несколько раз в год. Примечательно, что об очередном обследовании могут напомнить медики, либо сотрудники страховой компании, выдавшей страховой полис.