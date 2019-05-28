Министерство здравоохранения РФ издало новый приказ, по которому в России обновят правила обязательного медицинского страхования. В указе утверждается, что сотрудники поликлиник должны усилить профилактическое направление.
Минздрав обозначил провести в течение двух лет профилактический осмотр и диспансеризацию всех жителей России, чтобы разделить их на "группы здоровья". Россияне с хроническими заболеваниями будут выделены в отдельную категорию, которым будет предписан постоянный контроль врача. Им будет необходимо проходить медицинское обследование несколько раз в год. Примечательно, что об очередном обследовании могут напомнить медики, либо сотрудники страховой компании, выдавшей страховой полис.
Социологи ВЦИОМ пришли к выводу, что рейтинг доверия президенту Путину снизился до исторического минимума - меньше рейтинга еще не было.
Социологи ВЦИОМ пришли к выводу, что рейтинг доверия президенту Путину снизился до исторического минимума - меньше рейтинга еще не было.
Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил о крупнейшем падении доверия к президенту России Владимиру Путину.
Украина может объявить дефолт в результате "войны политических и финансовых сил", олигархи обогатятся, а народ спасет Россия, считает эксперт Андрей Суздальцев.