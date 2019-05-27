Терапевт Минздрава: 29% мужчин в России страдают от ожирения

Число мужчин с ожирением в России за последние пятнадцать лет выросло в три раза.



Опасные килограммы: ожирение сужает дыхательные пути при астме / Новости от 24.09.2018 12:32

Об этом заявила главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Оксана Драпкина.

Так, указала специалист, почти каждый третий мужчина сегодня — 29% от общего населения страны — страдает от ожирения.

По словам Оксаны Драпкиной, главными причинами появления избыточного веса являются неправильное питание и малоподвижный образ жизни.