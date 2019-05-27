Число мужчин с ожирением в России за последние пятнадцать лет выросло в три раза.
Об этом заявила главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Оксана Драпкина.
Так, указала специалист, почти каждый третий мужчина сегодня — 29% от общего населения страны — страдает от ожирения.
По словам Оксаны Драпкиной, главными причинами появления избыточного веса являются неправильное питание и малоподвижный образ жизни.
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