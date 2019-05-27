Guardian: замужество и материнство сегодня не являются критериями "женского счастья"

Традиционные критерии так называемого "женского счастье" — замужество или же, например, материнство — в современном мире уже давно не на первом месте.



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Так считает психолог, профессор Лондонской школы экономики и политических наук Пол Долан.

Его мнение приводит британское издание The Guardian.

Так, убежден Пол Долан, женщины без супруга и детей — наиболее счастливые. Они имеют гораздо больше шансов прожить долгую жизнь, считает ученый. На сегодняшний день, указывает Долан, нет ни одного исследования, доказывающего корреляцию между уровнем счастья, браком и материнством.

Мужчинам брак нужен, считает Долан. Они начинают следить за здоровьем, стремятся зарабатывать больше. Женщинам не стоит беспокоиться по поводу семьи и брака, уверен психолог. Представительницы прекрасного пола взваливают на себя огромное количество ответственности в браке, устают и умирают раньше, убежден Пол Долан.