Medicalxpress: людям с сердечной недостаточностью необходимо есть клетчатку

От состояния кишечной микробиоты — совокупности микроорганизмов в кишечнике — зависит здоровье человека.



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Об этом сообщает научное издание Medicalxpress.

Новое исследование, пишут авторы материала, было представлено Европейским обществом кардиологов в рамках научного конгресса Heart Failure.

У пациентов с сердечной недостаточностью значительно снижается биологическое разнообразие микробов в кишечнике, напоминают ученые.

Исследователи пришли к выводу, сообщает Medicalxpress, что страдающие от заболеваний сердца люди, которые употребляют достаточное количество клетчатки, имеют более разнообразные и полезные кишечные бактерии в отличие от тех людей, что фруктам и овощам предпочитают, например, мясо.

Так, Европейское общество кардиологов советует пациентам с сердечной недостаточностью сократить потребление мяса до нескольких раз в неделю. Вместо мяса эксперты советуют потреблять как можно больше клетчатки.