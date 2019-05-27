От состояния кишечной микробиоты — совокупности микроорганизмов в кишечнике — зависит здоровье человека.
Об этом сообщает научное издание Medicalxpress.
Новое исследование, пишут авторы материала, было представлено Европейским обществом кардиологов в рамках научного конгресса Heart Failure.
У пациентов с сердечной недостаточностью значительно снижается биологическое разнообразие микробов в кишечнике, напоминают ученые.
Исследователи пришли к выводу, сообщает Medicalxpress, что страдающие от заболеваний сердца люди, которые употребляют достаточное количество клетчатки, имеют более разнообразные и полезные кишечные бактерии в отличие от тех людей, что фруктам и овощам предпочитают, например, мясо.
Так, Европейское общество кардиологов советует пациентам с сердечной недостаточностью сократить потребление мяса до нескольких раз в неделю. Вместо мяса эксперты советуют потреблять как можно больше клетчатки.
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