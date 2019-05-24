Сигареты без фильтра увеличивают риск рака легких в два раза - ученые

Исследователи Медицинского университета Южной Каролины определили, что сигареты без систем фильтрации увеличивают риск заболеть раком легких в два раза.
Руководитель исследования доктор Нина Томас также опровергла миф о меньшем вреде ультралегких или ментоловых сигарет. По ее словам, вред от ментоловых, легких и ультралегких сигарет не меньше, чем от обычных.
После обследования 14 тысяч человек в возрасте от 55 до 74 лет стало понятно, что курение сигарет без фильтра в два раза чаще приводит к раку легких. Все участники исследования были курильщиками с 30-летним стажем.
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