Врач предостерег россиян от употребления "кончика" шаурмы

В целом, по мнению врача-диетолога Сергея Обложко, шаурма - здоровое питание. Но есть один элемент, который лучше убрать из этого блюда.



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Обложко рассказал, что в шаурме есть все элементы, необходимые для правильного функционирования организма: соусы с низким содержанием калорий, овощи и куриное мясо. Но существуют и вредные элементы - "кончик" и масло.

По словам врача, окончание шаурмы, где находится большое количество теста, лучше срезать и употреблять блюдо без него. В таком случае организм будет усваивать клетчатку, углеводы и жиры.