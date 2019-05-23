Эксперты Росконтроля составили черный список марок мойвы холодного копчения.
Так, указывают специалисты, в мойве холодного копчения под марками "Томилинский", Leor и "Каждый день" обнаружен превышенный уровень обсемененности. После употребления этих продуктов можно легко заработать расстройство желудка, предупреждают в Росконтроле.
В мойве "Рыбная история" эксперты также нашли непредусмотренные техническим регламентом консерванты.
Росконтроль посоветовал мойву холодного копчения марки "ИП Кадиев / Selgros".
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