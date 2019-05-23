Мужчины, что носят усы толщиной не менее девяти миллиметров, имеют значительно меньше рисков появления плоскоклеточной карциномы на нижней губе.
Об этом сообщает научное издание Medicalxpress.
К такому выводу пришли исследователи из Университета Канзаса, США.
Так, сообщает Medicalxpress, усы толщиной не менее девяти миллиметров снижают риск появления плоскоклеточной карциномы на нижней губе в 16 раз.
По словам ученых, онкологические заболевания зачастую развиваются из так называемого актинического кератоза. Недуг этот возникает из-за долгого пребывания на солнце. Наибольшую угрозу же актинический кератоз представляет для тонкой и нежной кожи губ. Усы же могут выполнять роль своеобразной защиты от этого заболевания и его неблагоприятных последствий.
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