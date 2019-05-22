Обструктивное апноэ является одним из свидетельств развития рака. К такому выводу пришли специалисты Европейского фонда Lung.
Как уточняет портал Medicalxpress, состояние характеризуется внезапными остановками дыхания по время сна, о чем человек может и не догадываться. Дыхание останавливается в среднем на 40 секунд, подчеркивают медики. При апноэ частично перекрываются дыхательные пути, снижается уровень кислорода в крови, что приводит к храпу, нарушению сна и чувству постоянной усталости.
По словам исследователей, у пациентов с обструктивным апноэ чаще диагностируют рак, однако причина этого ученым пока неизвестна. У женщин с этим синдромом риск развития рака в несколько раз выше, чем в мужчин, отмечается в материале.
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