MedicalXpress: внезапные остановки дыхания во время сна говорят о развитии рака

Обструктивное апноэ является одним из свидетельств развития рака. К такому выводу пришли специалисты Европейского фонда Lung.



Главный онколог Минздрава РФ рассказал, какая пища вызывает рак — видео

Как уточняет портал Medicalxpress, состояние характеризуется внезапными остановками дыхания по время сна, о чем человек может и не догадываться. Дыхание останавливается в среднем на 40 секунд, подчеркивают медики. При апноэ частично перекрываются дыхательные пути, снижается уровень кислорода в крови, что приводит к храпу, нарушению сна и чувству постоянной усталости.

По словам исследователей, у пациентов с обструктивным апноэ чаще диагностируют рак, однако причина этого ученым пока неизвестна. У женщин с этим синдромом риск развития рака в несколько раз выше, чем в мужчин, отмечается в материале.