Специалисты предупредили об опасности совмещения крепкого алкоголя и чая

Сочетание крепкого алкоголя и горячего чая вредит сердечно-сосудистой системе человека. Такое мнение высказал психиатр-нарколог Алексей Казанцев.



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Как сообщает "Российская газета", эксперт не рекомендует смешивать крепкие алкогольные напитки и свежезаваренный чай, чтобы не увеличивать нагрузку на сердце и сосуды.

"После употребления крепкого чая может участиться сердцебиение и повыситься давление. Противопоказание есть также при заболеваниях сердечно-сосудистой системы", - отмечается в материале.

В небольших количествах чай поможет избавиться от похмелья и не нанесет вреда организму. Чай содержит кофеин, благодаря чему обладает стимулирующим воздействием.

"Чай иногда принимают после алкоголя как стимулятор. На какой-то период состояние может улучшиться", - пояснил Казанцев.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что огуречный рассол пользуется высоким спросом среди американцев, занимающихся фитнесом. Цены на этот напиток варьируются от 3 до 15 долларов.

По словам спортивных специалистов, рассол способен помочь при спазмах, возникающих в мышцах в результате обезвоживания при высокой физической нагрузке, поскольку он богат натрием и калием.

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