Сочетание крепкого алкоголя и горячего чая вредит сердечно-сосудистой системе человека. Такое мнение высказал психиатр-нарколог Алексей Казанцев.
Как сообщает "Российская газета", эксперт не рекомендует смешивать крепкие алкогольные напитки и свежезаваренный чай, чтобы не увеличивать нагрузку на сердце и сосуды.
"После употребления крепкого чая может участиться сердцебиение и повыситься давление. Противопоказание есть также при заболеваниях сердечно-сосудистой системы", - отмечается в материале.
В небольших количествах чай поможет избавиться от похмелья и не нанесет вреда организму. Чай содержит кофеин, благодаря чему обладает стимулирующим воздействием.
"Чай иногда принимают после алкоголя как стимулятор. На какой-то период состояние может улучшиться", - пояснил Казанцев.
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