Академик РАН не советует россиянам лечиться от рака за рубежом

Россиянам не следует ехать лечиться от онкологических заболеваний в другие страны.



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Об этом заявил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн.

По словам специалиста, лечение за рубежом может привести к определенного рода сложностям при дальнейшем лечении на родине.

Так, поясняет Андрей Каприн, для полноценного и качественного лечения врачам необходимо иметь первичный материал. Россияне же, начинавшие лечение за рубежом, но впоследствии принявшие решение лечиться в России, зачастую долгое время ждут своего первичного материала из зарубежных клиник, указал академик.