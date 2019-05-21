Россиянам не следует ехать лечиться от онкологических заболеваний в другие страны.
Об этом заявил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн.
По словам специалиста, лечение за рубежом может привести к определенного рода сложностям при дальнейшем лечении на родине.
Так, поясняет Андрей Каприн, для полноценного и качественного лечения врачам необходимо иметь первичный материал. Россияне же, начинавшие лечение за рубежом, но впоследствии принявшие решение лечиться в России, зачастую долгое время ждут своего первичного материала из зарубежных клиник, указал академик.
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