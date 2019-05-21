Врач-дерматолог: родинка действительно может стать причиной рака

Мнение, что рак может развиться из самой обыкновенной родинки, не миф и не вымысел, а факт.
Об этом в интервью "Аргументам и фактам" заявила врач-дерматолог Наталья Яковлева.
Однако, указывает специалист, не всякая родинка может стать причиной онкологического заболевания. Так, сообщила Наталья Яковлева, с вниманием стоит отнестись к родинке, находящейся в местах частого травмирования. Повреждения, объясняет врач-дерматолог, могут изменить ее структуру — клетки ее изменят свою структуру, станут злокачественными и начнут неконтролируемый рост.
Повредить родинки могут не только физические повреждения и травмы, но и ультрафиолетовое излучение. При злоупотреблении им, предупреждает Наталья Яковлева, родинки могут даже переродиться в меланому.
Любое изменение цвета, формы или размера родинки, указывает специалист, является причиной похода к врачу.
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