Врач-дерматолог: родинка действительно может стать причиной рака

Мнение, что рак может развиться из самой обыкновенной родинки, не миф и не вымысел, а факт.



От «безобидной» родинки до меланомы: как предупредить болезнь вовремя

Об этом в интервью "Аргументам и фактам" заявила врач-дерматолог Наталья Яковлева.

Однако, указывает специалист, не всякая родинка может стать причиной онкологического заболевания. Так, сообщила Наталья Яковлева, с вниманием стоит отнестись к родинке, находящейся в местах частого травмирования. Повреждения, объясняет врач-дерматолог, могут изменить ее структуру — клетки ее изменят свою структуру, станут злокачественными и начнут неконтролируемый рост.

Повредить родинки могут не только физические повреждения и травмы, но и ультрафиолетовое излучение. При злоупотреблении им, предупреждает Наталья Яковлева, родинки могут даже переродиться в меланому.

Любое изменение цвета, формы или размера родинки, указывает специалист, является причиной похода к врачу.