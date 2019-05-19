ВОЗ включила в список недугов видеоигры и ненавязчивое сексуальное поведение

Всемирная организация здравоохранения классифицировала ненавязчивое сексуальное поведение и зависимость от видеоигр как заболевания. Диагнозы новых расстройств будут представлены в новой редакции "Международной классификации болезней", которую планируют презентовать на Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.



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Примечательно, что в последней редакции "Международной классификации болезней" от 1990 года содержится лишь 14400 болезней. Новая редакция от 2019 года будет включать в себя 55000 заболеваний. Всемирная ассамблея здравоохранения должна одобрить новую редакцию "МКБ", чтобы она вступила в силу с начала 2022 года.

Некоторые специалисты выступают против включения зависимости от видеоигр и ненавязчивое сексуальное поведение в список "МКБ". Они утверждают, что эти диагнозы очень трудно определить. Против включения игровой зависимости в перечень заболеваний протестуют производители игр и все игровое сообщество.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала интервью с заведующим кафедрой психологии личности МГУ имени М. В. Ломоносова Александром Асмоловым, который пояснил, почему ВОЗ исключили из списка заболеваний сексуальные извращения.

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