СМИ: британские медики впервые провели операцию над плодом в утробе матери

Впервые в Великобритании медикам удалось устранить дефект позвоночника еще не родившегося плода. Для этого врачи применили технологию малоинвазивной хирургии. Ребенку, находившемуся в утробе матери восстановили правильное положение спинного мозга и устранить порок развития позвоночника.



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Если бы врачи не провели операцию, нервная трубка в еще несформированном позвоночнике закрылась бы не полностью, что привело бы к серьезному нарушению физического и умственного развития, в том числе к параличу.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об уникальных операциях врачей.

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