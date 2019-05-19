Активный спорт после 40 вредит суставам - калифорнийские ученые

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что людям после 40 лет нужно более осторожно выбирать физические нагрузки. Ученые установили, что высокий уровень физической нагрузки может быть вреден.
Дело в том, что после сорока лет у людей повышается риск возникновения повреждений суставов и развития остеоартроза - одного из видов артрита. В особую группу риска попадают те, кто предпочитают пробежки.
В исследовании приняли участие 100 мужчин и 136 женщин возрастом 40-65 лет. Испытуемых поделили на три группы: с низкой, средней и высокой физической нагрузкой. После ряда проведенных медицинских исследований оказалось, что у людей с высокой физической нагрузкой наблюдается наибольшее количество повреждений хрящевых тканей в коленном суставе. Именно это повреждения в итоге приводят к остеоартрозу.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как лечить артроз.
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