Гипертония, апноэ, глаукома и диабет развиваются почти бессимптомно

Медики перечислили заболевания, что развиваются почти бессимптомно. На ранних стадиях нижеперечисленные недуги не дают о себе знать и наносят удар мгновенно.



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К заболеваниям подобного рода относится гипертония. Согласно статистике, половина больных даже не подозревают, что страдают от повышенного давления. Большинство из них узнают об этом, когда их настигает инфаркт или же, например, проблемы с почками.

То же самое можно сказать и об апноэ во сне. Недуг этот, напоминают медики, заключается в остановке легочной вентиляции на некоторое время. Чаще всего, обращают внимание специалисты, от апноэ страдают представительницы слабого пола.

В список заболеваний, что развиваются почти бессимптомно, попала также и глаукома. Протекает болезнь, указывают медики, почти незаметно. На нее могут указывать лишь легкое затуманивание зрения и сужение обзора видимости. Итого же глаукомы может стать полная потеря зрения.

Также в список заболеваний, которые на ранних стадиях никак себя не проявляют, попали диабет, синдром поликистоза яичников и онкология легких. Последний недуг, напоминают врачи, может появиться даже у тех, кто ведет здоровый образ жизни.