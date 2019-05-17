Похудеть после родов помогут прогулки, зарядка, сон и правильная диета

Медики дали несколько рекомендаций молодым мамам, соблюдая которые те смогут без особого труда похудеть после родов.



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Базовые принципы сброса лишнего веса для тех, кто кормит грудью, не работают, предупреждают специалисты.

Так, например, медики советуют молодым матерям как можно больше спать. Недосып, объясняют они, приводит к замедлению метаболизма.

Также медики советуют кормящим грудью женщинам побольше двигаться. Прогулки с коляской, заявили они, наилучшее времяпрепровождение как для ребенка, так и для самой матери.

Есть смысл заняться несложными физическими упражнениями, признают медики. Если женщина рожала естественным путем, то начать делать зарядку можно уже через шесть недель после родов. Если же ей пришлось рожать с помощью хирургического вмешательства, то придется подождать, пока не заживут швы.

Не стоит, советуют специалисты, употреблять в пищу жирное, жареное, соленое и сладкое. Включить в рацион стоит молочные продукты, мясо, рыбу, фрукты и овощи.