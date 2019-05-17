Медики: резкое охлаждение перед выходом на жару крайне пагубно влияет на организм

Резкое понижение температуры подвергает человеческий организм стрессу, предупреждают ученые.



Почему опасно работать в жару / Новости от 06.08.2018 16:23

Так, например, у людей с какими-либо хроническими заболеваниями может внезапно начаться обострение. Также возможны мышечные спазмы, чихание, кашель, головная боль. Возможны и проблемы с сердцем, предупреждает специалист по внутренним болезням больницы Аполлона Суранджит Чаттерджи.

Доктор Ромил Тикку из больницы им. Макса же считает, что резкое изменение температуры может вызвать сильный физический дискомфорт у людей с затрудненным дыханием.

Оптимальная, считают эксперты, температура для торговых центров, офисов и больниц — 23-25 градусов по Цельсию. Но, посетовали они, далеко не все заведения подобного рода придерживаются данной нормы.

Если приходится находиться в прохладном помещении с кондиционером, то перед тем, как выйти в жару, указывают медики, необходимо отключить его и дать организму немного "нагреться".