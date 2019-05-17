Пожилым полезны судоку, кроссворды и головоломки - британские ученые

Пожилым людям свойственно проводить время за решением кроссвордов, судоку и прочих головоломок. Оказалось, что это положительно влияет на их здоровье.



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Так, заявляют ученые из Университета Эксетера в Великобритании, задачки подобного толка позволяют им, например, дольше сохранять свою память в тонусе.

О научных изысканиях британских ученых сообщает издание International Journal of Geriatric Psychiatry.

Исследователи из Британии тщательно изучили данные масштабного исследования, посвященного состоянию головного мозга и когнитивных способностей у граждан страны в возрасте от 50 до 93 лет. Оказалось, что те из пожилых людей, что на регулярной основе решают кроссворды или же, например, судоку, демонстрируют гораздо лучшие результаты в выполнении тестов на предмет своих умственных способностей.

В среднем, сообщает International Journal of Geriatric Psychiatry, кратковременная память у таких людей оказывается на восемь лет "моложе" их биологического возраста.