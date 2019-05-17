При выборе солнцезащитного крема необходимо учитывать тип кожи

В преддверии курортного сезона специалисты Роскачества дали россиянам несколько советов относительно того, как выбрать солнцезащитный крем.
Так, указывают эксперты ведомства, в первую очередь при выборе солнцезащитного средства необходимо учитывать свой тип кожи.
Существует, напоминают в Роскачестве, три типа кожи. "Кельтский" тип, очень светлый, обгорает в среднем за 20 минут, "светлокожий европейский" за 30 минут, а "темнокожий европейский" за 40 минут.
На солнцезащитных кремах значится аббревиатуре SPF. Цифры, идущие после нее, объясняют специалисты, указывают на то, как долго можно находиться на солнце без риска получить ожоги.
Например, если у вас "темнокожий европейский" тип кожи, и вы обгораете за 40 минут, а после надписи SPF на банке с солнцезащитным загаром значится цифра 10, то на солнце, покрыв себя данным кремом, можно находиться до 400 минут.
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