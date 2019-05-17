Российские специалисты определили влияющие на развитие инсульта факторы

Специалисты из Национального исследовательского мордовского государственного университета выявили факторы, влияющие на риск развития инсульта.



Инсульт: как его распознать и что делать в первую очередь / Новости от 24.07.2018 16:09

Как сообщает телеканал RT со ссылкой на данные исследования, главными факторами риска для мужчин являются атеросклероз, курение, алкоголизм, метаболический синдром и малоподвижный образ жизни.

Для женщин вероятность инсульта значительно повышается при сахарном диабете, мерцательной аритмии, ожирении и дислипидемии.

По словам ученых, в равной степени для обоих полов опасна гипертония. В свою очередь ишемический инсульт гораздо чаще встречается у молодых мужчин, чем у молодых женщин.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жительница британского Ливерпуля заговорила с русским акцентом после перенесенного инсульта. Несмотря на уверенность врачей в невозможности полного восстановления, британка долгое время тренировалась. Женщина научилась писать левой рукой и разговаривать, однако с хорошо различимым русским акцентом.

Появление иностранного акцента в речи - это редкое и неизлечимое осложнение, с которым сталкиваются люди, пережившие инсульты и тяжелые черепно-мозговые травмы. Это очень редкий случай, подчеркивают специалисты.

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