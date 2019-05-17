Российские специалисты определили влияющие на развитие инсульта факторы

Специалисты из Национального исследовательского мордовского государственного университета выявили факторы, влияющие на риск развития инсульта.
Как сообщает телеканал RT со ссылкой на данные исследования, главными факторами риска для мужчин являются атеросклероз, курение, алкоголизм, метаболический синдром и малоподвижный образ жизни.
Для женщин вероятность инсульта значительно повышается при сахарном диабете, мерцательной аритмии, ожирении и дислипидемии.
По словам ученых, в равной степени для обоих полов опасна гипертония. В свою очередь ишемический инсульт гораздо чаще встречается у молодых мужчин, чем у молодых женщин.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жительница британского Ливерпуля заговорила с русским акцентом после перенесенного инсульта. Несмотря на уверенность врачей в невозможности полного восстановления, британка долгое время тренировалась. Женщина научилась писать левой рукой и разговаривать, однако с хорошо различимым русским акцентом.
Появление иностранного акцента в речи - это редкое и неизлечимое осложнение, с которым сталкиваются люди, пережившие инсульты и тяжелые черепно-мозговые травмы. Это очень редкий случай, подчеркивают специалисты.
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