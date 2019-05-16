Clinical Nutrition: включение в рацион яиц позволит избежать потери зрения в старости

Регулярное употребление яиц снижает риск развития возрастной макулярной дегенерации. Это заболевание является самой частой причиной потери зрения у людей старше 50 лет. К такому выводу пришли специалисты из Австралии.



Ученые рассказали, сколько яиц в день можно есть без вреда для здоровья / Новости от 12.10.2018 03:25

Исследователи следили за состоянием здоровья 3,6 тысяч добровольцев в течение 15 лет. Они выяснили, что люди, включавшие в свой рацион от двух до четырех яиц в неделю, почти на 50% реже страдали от возрастной макулярной дегенерации.

По словам специалистов, яйца содержат вещества, приостанавливающие развитие указанного расстройства. Речь идет о каротиноидах - лютеина и зеаксантине. В сетчатке глаза содержится до 70% этих веществ. Соединения также встречаются в подстилающем пигментном эпителии, сосудистой оболочке глаза, радужке, хрусталике и цилиарном теле. Употребление яиц позволяет восполнить недостаток необходимых веществ.