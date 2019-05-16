19 россиян подверглись заражению ВИЧ в больницах за 2018 год

В течение 2018 года из-за ошибок в уходе за сосудистыми катетерами 19 россиян заразились ВИЧ в медицинских учреждениях. Такую статистику привел Роспотребнадзор.
Также причиной заражения могла стать недостаточная подготовка медицинского персонала, которая повлекла ошибки в проведении инъекций. За прошлый год от СПИДа на территории РФ умерло 36 тысяч человек. На данный момент в стране зарегистрировано более 896 тысяч случаев заражения.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что медики научились идентифицировать скрытые клетки ВИЧ в организме человека.
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