ВОЗ: грудное вскармливание может предотвратить развитие ожирения у детей

Грудное вскармливание снижает риск развития ожирения у детей. К такому выводу пришли специалисты Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным медиков, дети, которые дольше находились на грудном вскармливании, надежнее защищены от риска ожирения, чем те, которых не кормили грудным молоком или кормили только изредка.
Исследователи проанализировали данные о здоровье почти 14 миллионов детей в возрасте от 6 до 9 лет из 21 страны Европы. На грудном вскармливании были около 77% детей, чьи данные изучались специалистами. Меньше всего грудного молока получали дети из Ирландии (46%), Франции (38%) и Мальты (35%).
Авторы исследования рекомендуют держать ребенка исключительно на грудном вскармливании в течение шести первых месяцев жизни. Затем младенца следует постепенно приучать к прикорму, продолжая кормление грудным молоком до двух лет или дольше, заключают в ВОЗ.
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