ВОЗ: грудное вскармливание может предотвратить развитие ожирения у детей

Грудное вскармливание снижает риск развития ожирения у детей. К такому выводу пришли специалисты Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).



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По данным медиков, дети, которые дольше находились на грудном вскармливании, надежнее защищены от риска ожирения, чем те, которых не кормили грудным молоком или кормили только изредка.

Исследователи проанализировали данные о здоровье почти 14 миллионов детей в возрасте от 6 до 9 лет из 21 страны Европы. На грудном вскармливании были около 77% детей, чьи данные изучались специалистами. Меньше всего грудного молока получали дети из Ирландии (46%), Франции (38%) и Мальты (35%).

Авторы исследования рекомендуют держать ребенка исключительно на грудном вскармливании в течение шести первых месяцев жизни. Затем младенца следует постепенно приучать к прикорму, продолжая кормление грудным молоком до двух лет или дольше, заключают в ВОЗ.