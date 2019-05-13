Желтый оттенок воды, тухлый запах и налет указывают на низкое качество воды

Эксперты назвали восемь признаков, указывающих на низкое качество воды.
Первым признаком загрязнения является мутный цвет, предупреждают специалисты. Он может быть признаком наличия в воды опасных химических соединений или же вредных бактерий.
Вода может содержать в себе чрезмерное количество магния или кальция. Жидкость подобного толка оставляет после себя налет в ванной или же, например, в емкостях для питья.
Желтый либо оранжевый оттенок воды свидетельствует о наличии в ней железа или свинца. Скорее всего, дело в прохудившемся ржавом трубопроводе.
Соленый либо металлический вкус и запах также указывают на ржавчину в трубах.
Синеватый и зеленоватый оттенки свидетельствуют о повышенном содержании меди в воде. Употребление ее для питья ухудшает состояние печени и почек, предупреждают ученые.
Тухлый запах говорит о присутствии в воде сероводорода.
Запах отбеливателя указывает на повышенное содержание хлора.
Запах рыбы может быть признаком содержания в жидкости бария — опасного вещества, что повышает артериальное давление и ухудшает общее самочувствие.
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