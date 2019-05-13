Австралийские ученые: шесть чашек кофе в день не вредны

Шесть чашек кофе в день не составят вреда для здоровья.



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К такому выводу пришли исследователи из Австралии.

Так, заявили ученые, те люди, что пьют более шести чашек кофе в день, имеют риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 22% больше.

Однако, отмечают австралийский исследователи, тем, кто особенно чувствителен к кофеину, необходимо самостоятельно ограничивать потребление данного напитка.