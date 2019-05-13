Австралийские ученые: шесть чашек кофе в день не вредны

Шесть чашек кофе в день не составят вреда для здоровья.
К такому выводу пришли исследователи из Австралии.
Так, заявили ученые, те люди, что пьют более шести чашек кофе в день, имеют риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 22% больше.
Однако, отмечают австралийский исследователи, тем, кто особенно чувствителен к кофеину, необходимо самостоятельно ограничивать потребление данного напитка.
Российского журналиста не похоронят 12 мая на Троекуровском кладбище. Там состоится только церемония прощания.
Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал россиян не приписывать победу в войне Иосифу Сталину.
Корабль береговой охраны США USCG James 8 мая пересек границу территориальных вод.
Госсекретарь США Майк Помпео срочно вылетел в Ирак для проработки "еще более агрессивных шагов в отношении Ирана", считает американист Владимир Васильев.