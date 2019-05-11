Витамины употребляют неправильно большинство россиян - эксперт

Главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения России Виктор Тутельян пояснил, что витамины необходимо принимать на протяжении всей жизни, а не только тогда, когда появляются проблемы со здоровьем.
В качестве аргумента Тутельян привел статистику употребления витаминов среди японцев, американцев и европейцев. Так более 89% япноцев, 84% американцев, 80% европейцев принимают витаминные комплексы ежедневно. В то время как среди жителей России регулярно принимают витамины лишь 5-7%.
Это приводит к тому, что россияне массово страдают от дефицита витаминов.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о преимуществах витаминов группы В. Дело в том, что они помогают получать энергию из углеводов и жиров, отвечают за производство гормонов и нейромедиаторов, обеспечивают работу нервной системы и здоровье кожи. Это незаменимые для нашего организма вещества.
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