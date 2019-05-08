Определены победители конкурса "Платиновая унция-2018"

18 апреля 2019 г. состоялась церемония награждения победителей XIХ Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли "Платиновая унция". Торжественное мероприятие по традиции собрало весь цвет фармацевтического рынка — более 300 руководителей высшего звена компаний, представителей науки и государственной власти.

Церемонию открыл директор Председатель оргкомитета ПУ и главный исполнительный директор по индустрии здравоохранения "Сбербанка" Юрий Крестинский. Главным изменением в структуре конкурса стало расширение номинации "Компания года", рассказал он. Помимо существующих подноминаций — "Производитель лекарственных средств" и "Дистрибьютор лекарственных средств" — сюда добавилась "Аптечная сеть года".

Победителем подноминации "Производитель ЛС" второй раз подряд стала компания Bayer, а в число номинантов снова вошли Novartis, Sanofi и "Фармстандарт"; единственным изменением стало присутствие компании Takeda.

Не произошло смены лидера и среди дистрибьюторов — уже третий год главный приз достается "Протеку". Лучшей аптечной сетью второй год подряд признана "Неофарм", а сделкой года стало приобретение ГК "Эркафарм" аптечной сети "Самсон-фарма".

Изменения претерпела подноминация "Проект года" номинации "Вектор года": в ней ликвидирована заявочная номинация "Рекламная/маркетинговая кампания". В данной подноминации остаются три номинации по заявкам: "Бизнес-проект", "Социальный проект" и "Digital-проект".

Кроме того, в 2018 г. в конкурс была введена новая номинация "Коммуникация года", которая включает подноминацию "Креатив года".

Компания "НИКАМЕД" была отмечена специальной номинацией "За вклад в создание и развитие ортопедической отрасли РФ".

"За разработку и внедрение инновационных нутрицевтических препаратов" специальную номинацию получила группа компаний БИОТЭК, линейка продуктов под брендом "Ренессанс".

Компания ""Босналек"" получила специальную номинацию Оргкомитета за "Новый формат коммуникации в фармаркетинге" за создание мультимедийного навигационно-поискового сервиса "Энтерофурил"

Спонсорами мероприятия выступили компании "Паскаль Медикал" ("Спонсор Добрых Дел") и "Фармстандарт" ("Спонсор Памяти"). Генеральные информационные партнеры — компании "Бионика Медиа" и "Русская Медиагруппа". Партнер мероприятия — компания Хеннесси Моэт.

Организатор церемонии награждения — коммуникационное агентство RX Code.

Исполнительная дирекция конкурса — коммуникационная группа "Аарон Ллойд".