Определены победители конкурса "Платиновая унция-2018"

18 апреля 2019 г. состоялась церемония награждения победителей XIХ Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли "Платиновая унция". Торжественное мероприятие по традиции собрало весь цвет фармацевтического рынка — более 300 руководителей высшего звена компаний, представителей науки и государственной власти.
Церемонию открыл директор Председатель оргкомитета ПУ и главный исполнительный директор по индустрии здравоохранения "Сбербанка" Юрий Крестинский. Главным изменением в структуре конкурса стало расширение номинации "Компания года", рассказал он. Помимо существующих подноминаций — "Производитель лекарственных средств" и "Дистрибьютор лекарственных средств" — сюда добавилась "Аптечная сеть года".
Победителем подноминации "Производитель ЛС" второй раз подряд стала компания Bayer, а в число номинантов снова вошли Novartis, Sanofi и "Фармстандарт"; единственным изменением стало присутствие компании Takeda.
Не произошло смены лидера и среди дистрибьюторов — уже третий год главный приз достается "Протеку". Лучшей аптечной сетью второй год подряд признана "Неофарм", а сделкой года стало приобретение ГК "Эркафарм" аптечной сети "Самсон-фарма".
Изменения претерпела подноминация "Проект года" номинации "Вектор года": в ней ликвидирована заявочная номинация "Рекламная/маркетинговая кампания". В данной подноминации остаются три номинации по заявкам: "Бизнес-проект", "Социальный проект" и "Digital-проект".
Кроме того, в 2018 г. в конкурс была введена новая номинация "Коммуникация года", которая включает подноминацию "Креатив года".
Компания "НИКАМЕД" была отмечена специальной номинацией "За вклад в создание и развитие ортопедической отрасли РФ".
"За разработку и внедрение инновационных нутрицевтических препаратов" специальную номинацию получила группа компаний БИОТЭК, линейка продуктов под брендом "Ренессанс".
Компания ""Босналек"" получила специальную номинацию Оргкомитета за "Новый формат коммуникации в фармаркетинге" за создание мультимедийного навигационно-поискового сервиса "Энтерофурил"
Спонсорами мероприятия выступили компании "Паскаль Медикал" ("Спонсор Добрых Дел") и "Фармстандарт" ("Спонсор Памяти"). Генеральные информационные партнеры — компании "Бионика Медиа" и "Русская Медиагруппа". Партнер мероприятия — компания Хеннесси Моэт.
Организатор церемонии награждения — коммуникационное агентство RX Code.
Исполнительная дирекция конкурса — коммуникационная группа "Аарон Ллойд".
|
Победители конкурса "Платиновая унция" по итогам 2018 г.
|
Номинация
|
Подноминация
|
Победитель
|
Компания года
|
Производитель ЛС
|
Bayer
|
Дистрибьютор ЛС
|
Протек
|
Аптечная сеть
|
Неофарм
|
Препарат года
|
Безрецептурный препарат
|
Детралекс (Servier)
|
Рецептурный препарат
|
Ксарелто (Bayer)
|
Проект года
|
Социальный проект
|
"Живи без страха" (Биокад)
|
Бизнес-проект
|
Запуск производства активных субстанций (Герофарм)
|
Digital-проект
|
"Все, что вы хотели знать о ВИЧ, но боялись спросить" (GSK)
|
Коммуникация года
|
Креатив года
|
"Повторюшка" — рекламный ролик препарата Мирамистин (Инфамед)
|
Вектор года
|
Лонч года
|
Детрагель (Servier)
|
Динамика года (компания)
|
Гротекс (Solopharm)
|
Динамика года (препарат, государственный сектор)
|
Абаджио (Sanofi)
|
Динамика года (препарат, розничный сектор)
|
Вальсакор (Krka)
|
Сделка года
|
Приобретение ГК "Эркафарм" аптечной сети "Самсон-Фарма"
|
Спецноминации
|
НИКАМЕД: За вклад в создание и развитие ортопедической отрасли РФ
|
Биотэк: За разработку и внедрение инновационных нутрицевтических препаратов (линейка продуктов под брендом Ренессанс)
|
Bosnalijek: "Новый формат коммуникации в фарммаркетинге" (за создание мультимедийного навигационно-поискового сервиса "Энтерофурил")
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