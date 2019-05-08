Ученые научились влиять на воспалительные процессы с помощью протеина SARM

Ученые из Ирландии открыли способ влиять на воспалительные процессы в человеческом организме.

О любопытном открытии сообщает ирландская ежедневная широкоформатная газета The Irish Times.

В организме человека, млекопитающих, насекомых и даже беспозвоночных, указывают ирландские ученые, присутствует протеин SARM. С помощью его блокировки можно влиять на ход воспалительного процесса, уверены они.

Так, объясняют ученые, при попадании в организм вируса или же, например, бактерии, иммунная система вырабатывает особый белковый комплекс. Протеин SARM же контролирует степень иммунной реакции на пагубное воздействие извне. Его блокировка помешает чрезмерному отмиранию клеток и, как следствие, развитию злокачественных опухолей и прочих отклонений.