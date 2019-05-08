Тревожность и бессонница могут быть признаками надвигающейся болезни Паркинсона

Медики перечислили признаки, указывающие на высокую вероятность развития болезни Паркинсона.

Так, одним из признаков надвигающегося недуга специалисты называют беспокойный сон. Тем, кто тяжело засыпает и страдает от бессонницы, стоит обратиться за квалифицированным медицинским советом.

Симптомом надвигающей болезни Паркинсона также могут быть потеря способности различать запахи, постоянное чувство тревожности и нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.