Бальзамы для поврежденных волос и средства от целлюлита бесполезны - мнение

Ученые развенчали основные мифы о косметике.

Об этом сообщает новостной портал Oanews.

Так, указывают, например, специалисты, заблуждением является мнение, что дорогая продукция всенепременно даст нужный результат. По их мнению, всегда можно найти более бюджетный вариант, который также окажет положительный эффект.

Также специалисты указали на то, что поврежденные волосы не восстановят уже никакие средства. Маски и бальзамы, уверены ученые, помогают лишь на время.

Практически бесполезными специалисты считают и средства от целлюлита. Они могут оказать эффект, уверены эксперты, лишь вкупе с массажем, физическими нагрузками и диетой.