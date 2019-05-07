Шведские ученые: бокал красного вина положительно влияет на психику

Ученые из Швеции считают, что бокал красного вина положительно влияет на человеческую психику.
Так, например, уверены скандинавские исследователи, всего лишь один бокал может даже служить неплохой профилактикой депрессии.
Научные изыскания шведов транслирует новостной портал Planet Today.
По словам исследователей, чтобы достичь положительного эффекта, достаточно выпивать один-два бокала красного вина в неделю.
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