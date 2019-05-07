Побороть авитаминоз помогут щавель, лимон и капуста

Медики составили рейтинг продуктов, способных побороть авитаминоз.

Заболевание это, напомним, возникает из-за недостатка витаминов в потребляемых продуктах питания.

На первое место рейтинга продуктов, что помогут побороть авитаминоз, диетологи поставили щавель. Он, указали они, должен обязательно присутствовать в весеннем рационе. В нем, поясняют медики, огромное количество витаминов группы B.

Второе место списка специалисты отвели лимону. Благодаря большому количеству аскорбиновой кислоты фрукт помогает организму выводить токсины.

Третья строчка рейтинга продуктов, способных побороть авитаминоз, досталась капусте. В ней, поясняют диетологи, содержится большое количество витамина С. Также, обращают внимание эксперты, капуста способствует похудению. Примечательно, что квашеная капуста не менее полезна.

Также справиться с авитаминозом помогут зеленый салат, ромашковый чай и зеленый горошек.