Прогулка в лесу полезна для здоровья и самочувствия

Прогулка в лесу полезна для здоровья, поэтому выбираться на природу необходимо как можно чаще.

Об этом заявляют ученые из Германии.

По словам немецких специалистов, основной причиной благоприятного воздействия таких прогулок на здоровье человека является уникальная экосистема леса.

Кроме того, напоминают эксперты, лесной воздух богат кислородом, из-за чего улучшается самочувствие людей. В организме человека резко активизируются процессы регенерации, что способствуют повышению его иммунитета.

Также, добавляют ученые из Германии, во время лесной прогулки снижается уровень адреналина и кортизола.