Умеренные физические нагрузки значительно снижают риск ранней смерти.
Об этом сообщает научное издание Medicalxpress.
Так, делятся результатами исследований эксперты, умеренные физические нагрузки снижают риск ранней смерти на 30 %.
Достаточно, указывают исследователи, регулярных тренировок общей продолжительностью в 150 минут. Те, у кого мало свободного времени, могут тренироваться на выходных.
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