СМИ: глава Минздрава Германии предложил штрафовать родителей за отказ от вакцинации их детей от кори

Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан рассказал, что родители, которые не привили от кори своих детей до шести лет могут быть оштрафованы на 2,5 тысячи евро. По мнению Шпана, детей, не прошедших вакцинацию от кори необходимо исключать из детских садов.



Роспотребнадзор: Прививка – самая эффективная мера защиты от кори / Новости от 22.02.2019 19:42

Министерство здравоохранения Германии уже разработало соответствующий законопроект и направило его в парламент.

"Мы хотим создать максимальную защиту детей от кори. Мы хотим победить эту болезнь и обеспечить нашим детям здоровую жизнь. Поэтому каждый ребенок должен пройти вакцинацию. Поскольку посещение детских садов - не обязательное требование, я предлагают исключать из них детей, которые не прошли вакцинацию, чтобы обезопасить остальных детей. Из-за того, что законодательно мы не можем исключать школьников из образовательных учреждений, предлагаю ввести штрафы до 2,5 тысяч евро для родителей, чьи дети откажутся от вакцинации", - заявил Йенс Шпан.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Всемирная организация здравоохранения назвала Украину очагом вспышки кори. Заболеваемость корью выросла в Европе в 2018 году более чем в три раза. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2017 году в регионе было зарегистрировано 25,5 тысяч случаев заражения корью, а в 2018 - уже 83 тысячи. Главным очагом эпидемии оказалась Украина - там в прошлом году зафиксировали 54 тысячи заболевших, причем, 16 человек умерли.

Читайте также:

Корь снова атакует. Что делать?