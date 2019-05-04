Пассивное курение повышает риск гипертонии

Пассивное курение дома или на работе значительно повышает риск гипертонии. К такому выводу пришли специалисты южнокорейского Университета Сунгкьюнкван.



Курильщики нападают на людей

Как уточняет издание Medical Xpress, ученые провели исследование с участием более 130 тысяч добровольцев в возрасте 35 лет для установления связи между пассивным курением и артериальной гипертензией.

Выяснилось, что проживание с курящим человеком в одной помещении в течение 20 лет увеличивает риск заболевания на 15%. Около 28% всех испытуемых страдали от гипертонии, находясь под воздействием сигаретного дыма дома или на работе. Чтобы защититься от гипертонии, необходимо обезопасить себя от пассивного курения, подчеркивают исследователи.