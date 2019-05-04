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Пассивное курение повышает риск гипертонии

Здоровье » Здоровье и профилактика

Пассивное курение дома или на работе значительно повышает риск гипертонии. К такому выводу пришли специалисты южнокорейского Университета Сунгкьюнкван.


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Как уточняет издание Medical Xpress, ученые провели исследование с участием более 130 тысяч добровольцев в возрасте 35 лет для установления связи между пассивным курением и артериальной гипертензией. 

Выяснилось, что проживание с курящим человеком в одной помещении в течение 20 лет увеличивает риск заболевания на 15%. Около 28% всех испытуемых страдали от гипертонии, находясь под воздействием сигаретного дыма дома или на работе. Чтобы защититься от гипертонии, необходимо обезопасить себя от пассивного курения, подчеркивают исследователи. 

 

Темы курение здоровье гипертония пассивное курение
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