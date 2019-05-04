Мытье сырой курицы перед приготовлением грозит проблемами со здоровьем

Мытье сырой курицы перед приготовлением может грозить серьезными проблемами со здоровьем. Об этом заявили американские специалисты в области здравоохранения.



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Как уточняет издание The Mirror, после мытья микробы распространяются от мяса на различные кухонные принадлежности, что может привести к их дальнейшему попаданию в организм человека и сильное отравление.

Специалисты добавляют, что мясо цыплят достаточно часто бывает заражено опасными для человека бактериями, например, сальмонеллой или клостридией перфрингенс.

По словам американских медиков, мясо необходимо хранить в холодильнике исключительно в полиэтиленовом пакете, а при разделке использовать отдельную доску.