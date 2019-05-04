Мытье сырой курицы перед приготовлением грозит проблемами со здоровьем

Мытье сырой курицы перед приготовлением может грозить серьезными проблемами со здоровьем. Об этом заявили американские специалисты в области здравоохранения.
Как уточняет издание The Mirror, после мытья микробы распространяются от мяса на различные кухонные принадлежности, что может привести к их дальнейшему попаданию в организм человека и сильное отравление.
Специалисты добавляют, что мясо цыплят достаточно часто бывает заражено опасными для человека бактериями, например, сальмонеллой или клостридией перфрингенс.
По словам американских медиков, мясо необходимо хранить в холодильнике исключительно в полиэтиленовом пакете, а при разделке использовать отдельную доску.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает госслужащим шесть месяцев на продажу наследства за рубежом.
По его мнению, Москва должна вернуть контроль за "каждым миллиметром" границы.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает госслужащим шесть месяцев на продажу наследства за рубежом.
Лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади обратился к сторонникам, выполняя заказ ЦРУ, считает эксперт Алексей Бычков. Что следует предпринять России?