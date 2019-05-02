Рис препятствует развитию ожирения

Регулярное употребление риса снижает риск возникновения проблем с лишним весом и помогает избежать ожирения. К такому выводу пришли японские специалисты.
Как сообщает портал EurekAlert, ученые проанализировали рацион жителей 136 стран мира. Кроме того, они учитывали такие факторы, как уровень жизни, расходы на здравоохранение, ВВП и распространенность ожирения.
Исследователи выяснили, что уровень ожирения среди населения был ниже в тех странах, где люди ели приблизительно по 150 граммов риса в день. По словам японских специалистов, переедание сдерживают клетчатка и питательные вещества, которые присутствуют в рисе - они усиливают чувство сытости и препятствуют ожирению. Рис также содержит малое количество жиров, что приводит к небольшому повышению уровню глюкозы в крови после приема пищи.
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