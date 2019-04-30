Плохое обоняние у пожилых людей оказалось сигналом близкой смерти

У пожилых людей с плохим обонянием риск смерти выше, чем у остальных. К такому выводу пришли американские специалисты из Университета штата Мичиган.



Геронтологи: Современные пожилые люди активны и целеустремленны / Новости от 27.09.2018 20:22

Как сообщает портал Live Science, еще в 1998 году ученые собрали около 2,3 тысяч добровольцев в возрасте от 70 до 79 лет и предложили им идентифицировать 12 наиболее распространенных ароматов. В 2014 году исследование было завершено, к тому времени умерли 1,2 тысячи его участников.

Специалисты выяснили, что те, у кого результаты контрольного теста были плохими, умирали почти в два раза чаще тех, кто сумел правильно определить все предложенные запахи. Кроме того, у людей с хорошим здоровьем потеря остроты обоняния была главным сигналом близкой смерти - к десятому году исследования вероятность смерти таких добровольцев была на 62% выше остальных.

По словам ученых, связь между обонянием и близкой смертью можно объяснять тем, что многие нейродегенеративные заболевания, уменьшающие продолжительность жизни человека, в первую очередь сказываются на обонянии.