Желание перекусить перед сном назвали признаком диабета

Настойчивое желание перекусить перед сном, а также чувство неудовлетворенности или голода после полноценного приема пищи являются признаками диабета второго типа.
Как рассказал в интервью британскому изданию Express доктор Мэтью Кейпхорн, тревожным признаком является чувство голода, которое не проходит даже после приема пищи.
"Как известно, многие люди едят, когда на самом деле не голодны - просто по привычке или ради комфортного ощущения. Такое отношение людей к еде являются фактором, способствующим росту ожирения. Однако это также может быть признаком того, что ваше тело неправильно усваивает сахара", - пояснил специалист.
По его словам, чтобы снизить риск заболевания, важно придерживаться здоровой сбалансированной диеты, регулярно практиковать физические упражнения и посещать врачей при первых подозрениях.
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