Устойчивость микробов к лекарствам вызовет рост смертности и нищеты в мире

Болезнетворные микробы становятся более устойчивыми к лекарствам, что может привести к резкому повышению смертности в мире и большим экономическим потерям. Об этом заявила координационная группа ООН.



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"В глобальных масштабах болезни, устойчивые к лекарственным средствам, уже сейчас приводят как минимум к 700 тыс. случаев смерти в год, включая 230 тыс. случаев смерти от туберкулеза", - цитирует агентство ТАСС заявление исследователей.

По их словам, инфекционные заболевания дыхательных путей уже стали более опасными, чем прежде. Специалисты подчеркивают, что устойчивые к лекарствам болезни к 2050 году могут приводить к смерти 10 миллионов человек ежегодно, а также нанести огромный экономический урон, который будет сравним с кризисом 2008-2009 годов. По их прогнозам, к 2030 году вследствие растущей устойчивости микробов к лекарствам в глубокой нищете могут оказаться около 24 миллионов человек.