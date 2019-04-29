Ранняя седина никак не связана со старением - ученые

Испанские исследователи провели масштабную работу, чтобы выяснить определить связь между старением и сединой. Они изучили медицинские показатели более 54 тысяч человек в возрасте от 30 до 60 лет и пришли к выводу, что седина не имеет никакого отношения к процессу старения организма.



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Ученые определили пигмент, который отвечает за окрас волос. Им оказался глуатион. Примечательно то, что этот же пигмент используется организмом для защиты от серьезных болезней. Иными словами, когда у человека начинают появляться седые волосы, его организм задействует глуатион на защиту организма от болезней из волосяного покрова. Таким образом, поседевшие люди имеют более уверенную защиту от болезней.

Также ученые изучили вопрос ранней седины. Оказалось, что седина в раннем возрасте может проявляться исключительно из-за генетических особенностей. На окрас волос никак не влияют занятия спортом, стресс, либо рацион питания.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что сотрудники Манчестерского университета и университета Любека создали гормональный препарат под рабочим названием K(D)PT, позволяющий постепенно восстановить природный цвет волос, полностью избавившись от седины.

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