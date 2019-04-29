Ожирение значительно повышает риск развития опасных заболеваний

Избыточный вес и ожирение значительно повышают риск возникновения смертельно опасных заболеваний. К такому выводу пришла группа ученых из Дании.



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Как сообщает телеканал Sky News, специалисты провели эксперимент с участием более 2,8 миллиона человек с различными показателями индекса массы тела (ИМТ). Результаты исследования показали, что люди с повышенной массой тела на 70% чаще испытывали риск развития сердечной недостаточности. У пациентов с избыточным весом возрастала вероятность возникновения сердечно-сосудистой недостаточности, в два раза возрастал риск диабета и почти в шесть раз - апноэ сна.

По словам медиков, чем выше показатель ИМТ, тем больше вероятность развития опасных заболеваний. "Наибольшая опасность, которую избыточная масса тела представляет для здоровья человека, связана с возникновением диабета и апноэ сна", - подчеркивают авторы исследования.