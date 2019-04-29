Один бокал вина в день предотвращает риск возникновения депрессии - ученые

Исследователи Каролинского медицинского института в Швеции более десяти лет исследовали воздействие умеренной дозы вина на организм. В исследовании приняли участие более пяти тысяч человек. Медики определили, что ежедневное употребление небольшой дозы вина способствует снижению риска возникновения депрессии.
Шведские медики отмечают, что у каждого свое понимание понятия "умеренная доза", однако они утверждают, что умеренная доза - это не более десяти бокалов в неделю, распределенных по дням. Люди, которые совсем не употребляли вино, были подвержены депрессии на 70% больше, чем те, которые принимали по одному бокалу в день.
Медики предостерегают тех, кто не может себя контролировать, поскольку превышение суточной дозы приводит к противоположному эффекту - увеличению риска возникновения депрессии на 80%, а также может спровоцировать психологические расстройства.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, совместимы ли диета и алкоголь. Вспомним французов: они не представляют трапезы без вина и все равно слывут одной из самых стройных наций в мире. А если послушать ту же Кейт Мосс, то ящики шампанского являются неотъемлемой частью backstage любого модного показа. А ведь модели - жутко худые!
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