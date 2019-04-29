Госдума рассматривает законопроект, направленный на борьбу с "аптечной наркоманией"

Член Совета Федерации РФ Ирина Руковишникова внесла в Госдуму законопроект для борьбы с "аптечной наркоманией". Руковишникова заметила, что в законодательстве об административных правонарушениях не предусмотрено ответственности за нарушение особого порядка контроля за обращением лекарственных средств для медицинского применения.



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Сенатор предложила внести в законодательство соответствующие наказания для лиц, которые нарушают установленные правила оптовой торговли лекарственными средствами и порядок розничной торговли лекарственными препаратами. Руковишникова предлагает ввести штрафы в размере от 5 до 10 тысяч рублей для граждан, а также от 20 до 30 тысяч рублей для должностных лиц с возможным отстранением от фармакологической деятельности на срок от 1 до 3 лет.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала интервью с президентом Российской ассоциации производителей фармацевтической продукции и изделий медназначения Сергеем Колесниковым, который пояснил, как восстановить рынок доступных лекарств в России.

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