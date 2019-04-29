Минздрав: антибиотики не помогут в лечении некоторых вирусов

Министерство здравоохранения России указало на неэффективность антибиотиков в лечении некоторых вирусов. Об этом рассказал главный специалист по инфекционным болезням у детей Юрий Лобзин.
По его словам, ряд вирусных инфекций, например, полиомиелит, корь, паротит и ветряная оспа, плохо поддаются лечению с помощью антибиотиков, поскольку "не имеют специфического противовирусного действия".
Наиболее действенным методом борьбы с такими инфекциями являются вакцины. Направленные на борьбу с инфекционными заболеваниями эпидемиологические меры, повышенная гигиена и санитария также способны предотвратить инфекцию, указал Лобзин.
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