Хронический стресс влияет на развитие и прогрессирование рака

Хронический стресс связан с повышенным уровнем риска появления онкологии. К такому выводу пришли специалисты Института рака США.
"Есть множество биологических причин полагать, что существует также связь между хроническим стрессом и риском появления онкологии", - передает издание Live Science выводы исследователей.
Как словам специалистов, непродолжительный стресс позволяет человеку правильно реагировать на опасные ситуации, однако хронический стресс изменяет метаболизм, повышает уровень гормонов и значительно ослабляет иммунную систему. В свою очередь, все эти факторы повышают риск возникновения рака, считают американские исследователи.
"Сегодня появляется все больше свидетельств того, что хронический стресс может влиять на риск появления рака через нарушение иммунной регуляции", - рассказала сотрудница Института рака Рутгерса (США) Элиза Бандера.
Снижение уровня стресса позволит улучшить качество и увеличить продолжительность жизни людей, страдающих от онкологических заболеваний, заключают медики.
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